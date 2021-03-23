شكرا لقرائتكم خبر عن وائل رياض مع جمعه وحسنى والبدري فى صورة من ذكريات كاس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم وائل رياض، لاعب النادى الأهلى الأسبق، عن صورة من كواليس بعثة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في اليابان عام 2006، والتي توج بها الأهلي بالمركز الثالث للمرة الأولى في تاريخه.

ونشر رياض، صورته التي ارتدي فيها البدلة الكلاسيكية الخاصة ببعثة الأهلى، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، والتي ظهر فيها بجوار وائل جمعة ، وأسامة حسني، وحسام البدري، وكتب "من ذكريات كأس العالم للأندية ، تالت العالم".

وعلى جانب آخر، يخوض فريق الأهلى مرانه اليوم، بدون لاعبيه الدوليين فى المنتخبين الأول والأولمبى، حيث يضم المنتخب الأول ثمانية لاعبين من الأهلى هم، محمد الشناوى، محمد هانى، عمرو السولية، حمدى فتحى، أيمن أشرف، محمد مجدى قفشة، محمد شريف وياسر إبراهيم، فيما يضم المنتخب الأولمبى كلاً من، مصطفى شوبير، أحمد رمضان بيكهام، أكرم توفيق، صلاح محسن، وطاهر محمد طاهر.

ويستعد المنتخب الأول لخوض مباراتى كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا المقبلة أواخر مارس الجارى، فيما يستعد المنتخب الأولمبى لمنافسات الدورة الأولمبية المقبلة "طوكيو2021".