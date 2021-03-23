شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: التتويج بالدوري يحتاج ميزانية لا تقل عن 500 مليون جنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى المهندس محمد عادل عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن المنافسة في الدوري العام أصبحت صعبة للغاية، وخاصة في ظل تفاوت الإمكانيات المادية للفرق، وقال عادل في تصريحات لبرنامج "وان تو" مع الإعلامي سيف زاهر: ليس أقل من 400 أو 500 مليون جنية سنوياً، لكي يحصل فريق على بطولة الدوري، حتى أتساوى مع الأندية الكبرى، والأموال ليست كل شئ ولكن الانتماء مهم جداً، والأندية الجماهيرية له دور في هذا الأمر، وكيان المقاولون العرب متواجد داخل وخارج مصر منذ القدم.

أضاف: تاريخ المقاولون العرب كنادي حصد البطولات في فترة لم تشهد معالم الاحتراف ، فيجب أن يكون فريقنا في مركز من المربع الذهبي حتى المركز السادس.

واصل: الدوري صعب جداً والصراع على النقطة الواحدة، وسيكون أصعب في الدور الثاني، منافسة مرهقه مادياً وبدنياً للأندية واللاعبين، وفترة التوقف بلا شك كانت فرصة لالتقاط الأنفاس بسبب ضغط المباريات في الفترة الماضية، وأعدنا دراسة الحسابات.

وعن عماد النحاس مدرب الفريق قال عادل: ثقتنا في عماد النحاس كاملة ولم تتزعزع في أي وقت، وثقتنا كبيرة جداً في اللاعبين القدام الذين وصلوا لإنجاز الوصول إلى الكونفدرالية بعد 15 سنة غياب، مع بعض المنضمين للفريق وبعض الناشئين الذين نجهزهم نتمنى أن نحقق أمر جيد في الدور الثاني.

أضاف: لا يمكن الآن ولا بعد أسابيع مقبلة أن تحدد من سيهبط ومن سيبقى، لأن النقاط قريبة جداً وسنحتاج فترة طويلة لمعرفة هذا الأمر، والفريق الأجهز بدنياً سيكون صاحب الغلبة.

ويواجه المقاولون العرب، نظيره الاتحاد السكندري في الخامس من أبريل المقبل بعد انتهاء فترة التوقف، في أخر جولات الذئاب بالدور الأول من دوري الموسم الجاري.

ويعمل الجهاز الفنى لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، على تصحيح الأخطاء التى شهدتها الفترة الماضية والتى كبدت الفريق 9 هزائم ليتراجع إلى المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 16 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 9 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً آخر.