شكرا لقرائتكم خبر عن المران الأول للأسماعيلي مع ايهاب جلال..توجيهات للمهاجمين وتدريبات على الاستحواذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قاد إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أول تدريباته الفريق صباح اليوم على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية والذى استمر لمايزيد عن ساعتين ، ضمن برنامج الاعداد لاستئناف منافسات مسابقة الدورى العام.

أبرز لقطات المران جاءت على النحو التالى ..

*ركز إيهاب جلال على تحفيظ اللاعبين ملامح من استراتيجيته الفنية والتكتيكية من خلال تقسيم اللاعبين لعدة مجموعات وإقامة تدريبات على الاستحواذ مع كيفية الحفاظ الكرة وتجنب فقدانها وسبل تنفيذ الضغط العالى.

*تم إيقاف المران عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء التى وقع فيها لاعبى الفريق أثناء تنفيذ الخطط الفنية.

*المران اشتمل أيضا على تدريبات خاصة للمهاجمين وكيفية ترجمة الفرص لأهداف مع منح توجيهات خاصة على خلق الفرص لكل من شكرى نجيب والمهاجمين.

*المران تطرق لاقامة وحدات بدنية مكثفة ، سعيا للإرتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين.

* حديث مطول جمع بين مصطفي كمال مدرب حراس المرمي والحراس قبل بداية المران للتأكيد على ثقته فى قدراتهم ، قبل أن يتم إقامة تدريبات قوية وسط إصرار من كل حارس على إثبات تألقه.

*تدريبات تأهيلية للخماسي محمد صادق و محمد الشامي و محمد هاشم ومروان الصحراوي وعماد حمدي.

*حديث جمع إيهاب جلال و كلا من محمد الشامي وعمر الوحش قبل انطلاق المران.