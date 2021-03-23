شكرا لقرائتكم خبر عن المران الأول للأسماعيلي مع ايهاب جلال..توجيهات للمهاجمين وتدريبات على الاستحواذ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
قاد إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أول تدريباته الفريق صباح اليوم على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية والذى استمر لمايزيد عن ساعتين ، ضمن برنامج الاعداد لاستئناف منافسات مسابقة الدورى العام.
أبرز لقطات المران جاءت على النحو التالى ..
*تم إيقاف المران عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء التى وقع فيها لاعبى الفريق أثناء تنفيذ الخطط الفنية.
*المران اشتمل أيضا على تدريبات خاصة للمهاجمين وكيفية ترجمة الفرص لأهداف مع منح توجيهات خاصة على خلق الفرص لكل من شكرى نجيب والمهاجمين.
*المران تطرق لاقامة وحدات بدنية مكثفة ، سعيا للإرتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين.
* حديث مطول جمع بين مصطفي كمال مدرب حراس المرمي والحراس قبل بداية المران للتأكيد على ثقته فى قدراتهم ، قبل أن يتم إقامة تدريبات قوية وسط إصرار من كل حارس على إثبات تألقه.
*تدريبات تأهيلية للخماسي محمد صادق و محمد الشامي و محمد هاشم ومروان الصحراوي وعماد حمدي.
*حديث جمع إيهاب جلال و كلا من محمد الشامي وعمر الوحش قبل انطلاق المران.