شكرا لقرائتكم خبر عن جينيان الفرنسى يعلن عن تمديد عقد محترفة اليد رحاب جمعة موسم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى سان جينيان الفرنسى تمديد تعاقد رحاب جمعة، نجمة اليد المحترفة فى فرنسا، لموسم جديد بعد المستوي المتميز الذى ظهرت به في الفترة الماضية وجعل الجهاز لافنى وإدارة النادى يمدون عقد رحاب جمعة .

hنضمت رحاب جمعة إلى فريق جينيان الفرنسي أبريل الماضى بعدما أنهت تعاقدها مع نادى سامبر. وتطمح رحاب جمعة فى أن تحصد مركز جيد مع فريقها هذا الموسم .

ولعبت رحاب جمعة فى الدورى الفرنسى سنوات عديدة حتى تزوجت من فرنسى خلال رحلة احترافها فى فرنسا ،ويشهد الدورى الفرنسى تطبيق إجراءات إحترازية صارمة بسبب فيروس كورونا المستجد.



رحاب جمعة

تضامنت رحاب جمعة، لاعبة كرة اليد المحترفة فى صفوف فريق سان جينيان الفرنسى، مع مطالب سيدات اليد بضرورة تدخل اتحاد اللعبة من أجل تكوين منتخب للسيدات فى المرحلة المقبلة، وسرعة الاستجابة لمطالبات لاعبات كرة اليد بعدما قام عدد منهن بعمل فيديو للمطالبة بحقوقهن والمساواة بمنتخبات الرجال.

لعبت رحاب في فريق الدرجة الأولى لكرة اليد النسائية بالنادي الأهلي وهي تبلغ من العمر 13 عاما فقط، وبعدها تم عمل منتخب لكرة اليد النسائية في مصر عام 2010، وسافرت معه إلى بوركينافاسو، وفي مرة أخرى إلى المغرب، وهذه كانت خطوتها الأولى نحو العالمية، التي ساعدتها على الاحتراف وهي مازالت تبلغ من العمر 19 عام فقط في نادي حوا سعيدة الجزائري، وكنت وقتها أصغر محترفة في تاريخ كرة اليد المصرية.