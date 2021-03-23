شكرا لقرائتكم خبر عن العدالة هى المعيار.. ماذا قال إيهاب جلال لنجوم الأسماعيلي فى أول اجتماع ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد إيهاب جلال المدير الفنى الجديد للإسماعيلى اجتماعه الأول مع اللاعبين ، قبيل إنطلاق المران الصباحى خلال فترة التوقف ضمن برنامج الاعداد لاستئناف منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

الجلسة كانت مطولة استمرت نحو 20 دقيقة وحضرها الجهاز المعاون بالكامل، وتم التحدث فيها عن مجموعة من الملفات..

-العدالة..

أكد إيهاب جلال لجميع اللاعبين أن معيار العدالة هو الوحيد الذي سيعمل به الجهاز الفني ،منوها إلى أن المردود الذى يقدمه كل لاعب فى المران سيترتب على أساسه المشاركة ضمن صفوف الفريق.

-التركيز..

طالب مدرب الدراويش من لاعبيه بضرورة التركيز في التدريبات واستيعاب أفكاره سريعا، من أجل تحقيق الأهداف المخطط لها.

-ماذا ينتظر من اللاعبين؟

شدد مدرب الإسماعيلى الجديد على أنه ينتظر من جميع اللاعبين بذل أقصى ما لديهم من أجل تحقيق الفوز في المباريات المقبلة في الدوري وإعادة البسمة للجماهير مع تحسين ترتيب الفريق بجدول المسابقة.

–الألتزام

أكد إيهاب جلال على أهمية التزام جميع اللاعبين بالتعليمات الموضوعة ، مشددا على أنه لايوجد مكان بالفريق لأي لاعب يثبت تهاونه فى حق ناديه.

–قيمة الفريق ..

أكد جلال أن قيمة وجماهيرية الإسماعيلى ، وهو أمر يؤكد على أن المسئولية كبيرة وتحتاج من الجميع تقديم أفضل مالديهم والتركيز على حصد الانتصارات.