شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي يطالب بتوقيع عقوبات على تغريدات اللاعبين ضد الجهاز الفني للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أحمد سامي مدرب سموحة بتوقيع عقوبات من اتحاد الكرة، على أي لاعب يعترض عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي على استبعاده من اختيارات المنتخب، وقال سامي في تصريحات لبرنامج "وان تو": حسام البدري ضم أكثر اللاعبين تألقاً في الفترة الأخيرة مع أنديتهم، واستبعاد بعض اللاعبين لا يعني أنهم ليسوا في مستوى جيد، ولكنها رؤية الجهاز الفني لم يخدم طريقة لعبه، وأتضايق من اللاعبين الذين يعلقون على اختيارات مدرب المنتخب ويجب أن يكون هناك عقوبة على هذا الأمر من اتحاد الكرة، يجب أن تكون هناك عقوبات على التغريدات الخاصة باللاعبين.

أضاف: انضمام مصطفى فتحي للمنتخب أسعدني جداً، لأنه عاد إلى المنتخب من مكانة بعيدة جداً في خلال شهرين، واختياره أسعدني جداً هو وحسام حسن، مصطفى فتحي اشتغل معنا بطريقة مختلفة عن نادي الزمالك، وأطالب اللاعبين بعدة أمور للشكل الجماعي وهذا أهم من مهارة اللاعب نفسه، ومن حظ المدرب عندما ينضم إليه لاعب ذكي ولديه مهارة، هذا يضعه في مكانة مختلفة.

وعن استعداد سموحة لعودة الدوري قال مدرب لفريق السكندري: نواجه طلائع الجيش ودياً غداً، وخضنا مباراة مع الرجاء ومباراة مع إنبي وسنعود إلى مصر، وسنواجه المقاصة بعد انتهاء التوقف، وجميع المباريات بها ندية لا تعرف من سيفوز بالنقاط ، ونسعى للتقدم في جدول الدوري.

واختتم: لا أفكر في الوقت الحالي في المربع الذهبي، لأن هذا الأمر سابق لأوانه نفكر في كل مباراة في وقتها.