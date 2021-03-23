شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. محمود علاء يكشف نصائح ميتشو قبل نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات.

حكايتنا اليوم عن الصربى ميتشو، المدير الفنى الأسبق للزمالك، عندما تولى قيادة الأبيض، حيث قدم بداية قوية لكنها لم تستمر طويلا واكتفى بالتتويج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز، وتلك البداية التى كانت تحمل الكثير من الآمال للجماهير البيضاء، والتى كانت تأمل أن يصنع الفارق مع بداية الموسم،.

توج الزمالك بلقب بطولة كأس مصر، على حساب بيراميدز، فى المباراة التى أقيمت يوم 9 سبتمبر 2019 بنهائى بطولة كأس مصر، وانتهت بفوز الزمالك بثلاية نظيفة.

وأعرب محمود علاء، مدافع الزمالك وقتها عن سعادته الكبيرة قائلاً "مبروك لجماهير نادى الزمالك واللاعبين والجهاز الفنى، لدينا بطولة السوبر المصرى وسنركز فيها"، وتحدث وقتها عن الصربى ميتشو قائلا، "ميتشو تحدث معى قبل المباراة عن خط الدفاع وألا يدخل مرمانا أهداف، ولذلك بعد الهدف الثالث احتفلنا احتفالًا خاصًا".

وأضاف مدافع الزمالك "عادة هذه هى سمات نادى الزمالك، ميتشو قريب منا بشكل كبير والشىء الغريب إنه جاء إلى النادى وهو يعرف كل لاعب وأخبرنا أنه كان يشاهد الفريق منذ فترة طويلة، وقال إنه حزين على ضياع الدورى الموسم الماضي، وشهد تتويجنا ببطولة الكونفدرالية، متبعا: "لا أريد التحدث عن العلاقة بين اللاعبين حتى لا نصاب بالحسد، أشرف بن شرقى من اللاعبين الثقيلين جدًا وقريب من جميع العناصر والمصريين".

جدير بالذكر أن الفارس الأبيض حقق بطولة كأس مصر للمرة الـ27 فى تاريخه، بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة أحرزها الثلاثى، إلا أن الحلم لم يكتمل بعدما تمت إقالة ميتشو بعدما أخفق فى مواصلة انتصاراته مع الفريق الأبيض ليكشف عصام مرعى المدرب المساعد لميتشو فى هذا التوقيت أن غرفة الملابس لم تكن منضبطة بالفريق، حيث قام أحد اللاعبين بالحديث مع زميله خلال محاضرة فنية لميتشو وهو عدم الاكتراث بحديث المدرب ليعد عدم الانضباط أحد أسباب تراجع نتائج الفريق مع المدرب الصربى.