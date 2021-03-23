شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب .. مجدى طلبه: أحب المباريات الأوروبية وأهوى الأكل البيتى وريفالدو نجمى المفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب مجدى طلبه نجم الزمالك والأهلى الأسبق .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

مشاهدة المباريات الأوروبية

هل تحب دخول المطبخ ؟

لا

ما الأكلة التى تفضلها؟

أحب الأكل البيتى

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

أحمد زكى

من مطربك المفضل ؟

العندليب



مجدى طلبه

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

ما أكثر دولة تفضل زيارتها؟

السعودية

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

ريفالدو