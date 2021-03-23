شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب تحفيزي من كارتيرون لاستعادة انتصارات الزمالك قبل مواجهة المولودية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون، بتقسيم اللاعبين إلى أربع مجموعات، على هامش المران اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة بين اللاعبين لتطبيق بعض الأمور الفنية التي تدرب عليها اللاعبون خلال مران اليوم، وقام المدرب بإيقاف التقسيمة أكثر من مرة لشرح بعض الأمور الفنية، وعلاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون، بمشاركة حازم امام العائد من الاصابة.

وحرص كارتيرون على التناوب بين المجموعات في التقسيمة، بحيث تخرج المجموعة التي تستقبل هدفا، وتشارك مجموعة أخرى بدلا منها، فى أطار الحرص على زيادة دوافع اللاعبين نحو تحقيق الفوز ولتكن التدريبات وسيلة تحقيق ذلك.

كما خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة باتريس كارتيرون، فقرة تدريبات اسشفائية للاعبي الفريق في مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي، عقب انتهاء المران الجماعي الذي أقيم اليوم الثلاثاء، على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، واصطحب البرتغالي فرناندو مدرب الأحمال اللاعبين عقب انتهاء التدريب لأداء الإطالات، والتدريبات الاستشفائية في مجمع الصالات بالنادي.



اشرف بن شرقي وحازم امام واحداد



اشرف بن شرقي يسدد في تدريب الزمالك



الجهاز المعاون لكارتيرون



ايمن حفني



تدريب الزمالك



تدريبات بدنية للاعبي الزمالك



فريق الزمالك



كارتيرون



مران الزمالك

فيما أدى رباعي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد أبو جبل، محمد عواد، أحمد نادر السيد، وسيد عطية تدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس.

وركز المدرب البرازيلي خلال التدريبات على سرعة رد الفعل، وقام بتصحيح أخطاء الحراس وتوجيه التعليمات لهم خلال المران.

كما شارك أيمن حفني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة باتريس كارتيرون، قد وضع برنامجا تدريبيا خاصا للاعب، لتجهيزه للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.