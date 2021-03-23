شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجدد الأهلي مفاوضات ضم سيرينو لاعب صن داونز في الصيف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مسئولو الاهلي تجديد مفاوضات ضم الأورجوياني جاستن سيرينو لاعب نادي صن داونز الجنوب إفريقي للتعاقد معه في ميركاتو الصيف القادم، وأكد مسئولو القلعةالحمراء أن هذا الملف تم إغلاقه.

وقال مسئولو الأهلي أن جناح صن داونز كان أحد اللابين المُرشحين بقوة لإرتداء القميص الأحمر في يناير الماضي لكن مغالاة النادي الجنوب أفريقي في طلباته المالية حالت دون إتمام الصفقة.

في هذا الشأن ، أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي أن سيرينو لم يعد مطروحاً على مائدة مفاوضات الأهلي الفترة الحالية وليس هناك رغبة في التعاقد معه على الأقل في الفترة الحالية.

وأوضح أمير توفيق أن الجهاز الفني للفريق وقف على المراكز التى تحتاج تدعيم في الفريق الصيف المقبل ويتم العمل على تلبية مطالب الجهاز الفني.

من ناحية أخرى ، أصرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي على موقفها في ضرورة تدعيم مركز حراسة المرمى بالفريق الأحمر، وتوفير بديل جاهز لمحمد الشناوي يكون بنفس إمكانيات الأخطبوط خلال المرحلة المقبلة، باعتبار أن حراسة العرين الأحمر من المراكز المستهدفة للتدعيمات الصيفية من قبل لجنة التخطيط والتي يرأسها محسن صالح.

ورغم أن موسيماني قال أن الفريق لا يحتاج تدعيم مركز حراسة المرمى الصيف المقبل بدعوى أن الأهلي يضم حراس مرمى على مستوى عالً من الكفاءة والقدرات الفنية العالية إلا أن لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح أصرت على ضرورة تدعيم هذا المركز على وجه السرعة.

وشدد المصدر على أن لجنة التخطيط بالأهلي عرضت 3 حراس مرمى على بيتسو موسيماني المدير الفني لاختيار أحدهما في الانضمام للقلعة الحمراء، وهم محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش والمهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز ومحمود جاد حارس مرمى إنبي، بحيث تكون المفاضلة بين الثلاثي فيمن ينضم للأهلي في الصيف المقبل.