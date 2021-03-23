شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشري: مهمتي مع الإنتاج أصعب من أسوان ولا أتخيل هبوط المقاولون والدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد كشري المدير الفني للانتاج الحربي، أن مهمته في الوقت الحالي مع فريق الإنتاج الحربي هي الأصعب في مسيرته التدريبية، وقال كشري في تصريحات لبرنامج "وان تو" مع الإعلامي سيف زاهر: واجهنا الاسماعيلي أمس في لقاء ودي، وإيهاب جلال لم يدير ودية الإسماعيلي معنا وكان يتابع المباراة من المدرجات، اللاعبين مصريين على تحقيق شئ إيجابي الفترة المقبلة، ومازال الوقت مبكراً ولدينا أمل كبير، وغداً سنواجه طلائع الجيش ودياً لختام المباريات الودية في المعسكر ونستعد بعدها لأول مباراة ودية مع وادي دجلة في الثاني من أبريل المقبل.

أضاف: لقاء وادي دجلة هو أهم مباراة للفريق، وجاء مبكراً بالنسبة لي، بسبب تقارب النقاط بين الفريقين، وهذا اللقاء بـ 6 نقاط وليس ثلاثة فقط، وبالتأكيد المباراة على نفس المستوى من الأهمية لوادي دجلة وستفض الاشتباك بين الفرق في أخر الجدول.

واصل كشري: نلعب خلال الفترة المقبلة على تجميع النقاط لأن المركز الحالي لا يليق بالانتاج الحربي، والدوري صعب جداً، وأخر 8 فرق في الجدول فرق كبيرة جداً، والأمر لن يتم حسمه إلى في نهاية المسابقة، وهناك فرق لا أتخيل هبوطها، مثل الاسماعيلي والمقاولون، كلاهما أندية لها تاريخ كبير وأتمنى أن يتحسن مستوى الانتاج أيضاً.

واختتم: لدينا لاعبين مميزين ولكن نحتاج إلى التدعيم في عدة مراكز، ومهمتي مع الانتاج أصعب من مهمتي من قبل مع أسوان، لأن في أسوان كان الفريق جمع بعض نقاط في الدور الأول، ولكن في الانتاج نبدأ من تحت الصفر والمهمة صعبة، ودائماً حظي التجارب الصعبة.