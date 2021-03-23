شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام ينتظم فى التدريبات الجماعية للزمالك .. وتعليمات خاصة من كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، بعدما حصل حازم إمام على الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات الجماعية بعدما تماثل للشفاء من الإصابة في عضلة السمانة التي كان يعاني منها وتسببت في غيابه عن الفريق في الآونة الأخيرة.

فيما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق على هامش المران ، شرح المدير الفني خلالها بعض الأمور الفنية للاعبين من أجل تطبيقها في التدريبات، وطلب كارتيرون من اللاعبين ضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل الاستفادة من فترة توقف الدوري لعلاج الأخطاء التي يعاني منها الفريق.

كما خصص الجهاز الفني لفريق الكرة بالزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فقرة بدنية ، ويسعى الجهاز الفني لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين استعدادا للمباريات المقبلة.

وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لأربع مجموعات، أدت كل مجموعة تدريبات بدنية قوية تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال وأحمد عصمت مساعد مدرب الأحمال.

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له 3 أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.