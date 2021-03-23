شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام ينتظم فى التدريبات الجماعية للزمالك .. وتعليمات خاصة من كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتظم حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، بعدما حصل حازم إمام على الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات الجماعية بعدما تماثل للشفاء من الإصابة في عضلة السمانة التي كان يعاني منها وتسببت في غيابه عن الفريق في الآونة الأخيرة.
فيما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق على هامش المران ، شرح المدير الفني خلالها بعض الأمور الفنية للاعبين من أجل تطبيقها في التدريبات، وطلب كارتيرون من اللاعبين ضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل الاستفادة من فترة توقف الدوري لعلاج الأخطاء التي يعاني منها الفريق.
كما خصص الجهاز الفني لفريق الكرة بالزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فقرة بدنية ، ويسعى الجهاز الفني لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين استعدادا للمباريات المقبلة.
وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لأربع مجموعات، أدت كل مجموعة تدريبات بدنية قوية تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال وأحمد عصمت مساعد مدرب الأحمال.
ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له 3 أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.