شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يصطحب أيمن أشرف لرحلة كينيا ويرفض استبعاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر، اصطحاب أيمن أشرف ظهير أيسر المنتخب والنادى الأهلى لرحلة الفراعنة إلى كينيا استعدادا لخوض مباراة الفريقين الخميس المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022.

وأدى أيمن أشرف مرانا منفردا أمس بعد شكواه من خشونة فى الركبة، قبل أن يخضع لبرنامج تأهيلى مكثف على أمل اللحاق بمباراة كينيا، وهو ما سيتم حسمه غدا الأربعاء بعد مران الفراعنة فى كينيا.

وتتوجه بعثة منتخب مصر الأول، إلى العاصمة الكينية نيروبي في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة منتخب كينيا يوم الخميس المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022 بالكاميرون.

واستقر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، على اصطحاب جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لمعسكر شهر مارس الجارى إلى نيروبى وعددهم 28 لاعباً، لخوض المباراة الأولى أمام كينيا ، تحسبا لأى إصابات تقع بين اللاعبين فى أى وقت فى ظل حالة الإجهاد التى تسيطر على أغلبهم بسبب ضغط مباريات الدورى.

كما تسود حالة من القلق بين أعضاء الجهاز الفنى بسبب مسحة كورونا التى سيجريها الفراعنة فى كينيا فور الوصول، ما يهدد أى لاعب بالاستبعاد، لذا استقر الجهاز الفنى على اصطحاب جميع اللاعبين منعا لأى ارتباك فى حساباته قبل مواجهة كينيا.