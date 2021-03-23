شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة الننى وتريزيجيه وعبد الله جمعة قبل السفر إلى كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت نتيجة المسحة التى خضع لها الثلاثى محمد الننى ومحمود تريزيجيه وعبد الله جمعة، لاعبى المنتخب الوطنى قبل السفر إلى كينيا عصر اليوم، وجاءت نتيجة المسحة سلبية ليتأكد سفرهم مع البعثة إلى كينيا لخوض مباراة الخميس المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022.

وأدى منتخب مصر مرانا صباحيا اليوم قبل السفر، خاصة وأن الفريق لن يتدرب فى كينيا إلا مرة واحدة غدا على ملعب المباراة.

وتلقى اتحاد الكرة تأكيدات من نظيره الكينى بإقامة مباراة المنتخبين الخميس المقبل فى الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2022 بدون جمهور، التزاما من الجانب الكينى بتعليمات الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بتنفيذ الإجراءات الإحترازية فى المباريات للوقاية من فيروس كورونا.

كما تلقى اتحاد الكرة والجهاز الفنى للمنتخب تأكيدات من السفارة المصرية فى كينيا، بتطهير وتعقيم ملعب كاسرانى الذى يستضيف المباراة أكثر من مرة، وسيتم تعقيمه قبل مران الفراعنة غدا وكذلك قبل المباراة حفاظا على سلامة اللاعبين.

وتتوجه بعثة منتخب مصر الأول، إلى العاصمة الكينية نيروبي في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة منتخب كينيا يوم الخميس المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022 بالكاميرون.

واستقر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، على اصطحاب جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لمعسكر شهر مارس الجارى إلى نيروبى وعددهم 28 لاعباً، لخوض المباراة الأولى أمام كينيا ، تحسبا لأى إصابات تقع بين اللاعبين فى أى وقت فى ظل حالة الإجهاد التى تسيطر على أغلبهم بسبب ضغط مباريات الدورى.

كما تسود حالة من القلق بين أعضاء الجهاز الفنى بسبب مسحة كورونا التى سيجريها الفراعنة فى كينيا فور الوصول، ما يهدد أى لاعب بالاستبعاد، لذا استقر الجهاز الفنى على اصطحاب جميع اللاعبين منعا لأى ارتباك فى حساباته قبل مواجهة كينيا.