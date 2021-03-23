شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: النني ضحى بنفسه بسبب كوبر وأرشح صلاح وحجازى فقط للمنتخب الأوليمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى ضياء السيد مدرب المنتخب الوطني السابق، أن محمد النني لاعب وسط الفراعنة، هو ضحية لخطة لعب كوبر مدرب الفراعنة السابق، وقال ضياء السيد في تصريحات لبرنامج "الحريف" على إذاعة أون سبورت إف إم: كوبر كان يشوه طريقة النني، ظلمه كان بيلعب لقدام ولكن كوبر كان يجبره على العودة للخلف، والنني ضحى بنفسه بسبب تنفيذ تعليمات كوبر وكان أكثر اللاعبين عرضة للانتقاد، وكنت أفضل ضم محمد إبراهيم أو أوباما، لأن أفشه بمفرده الآن في مركز صنع الألعاب.

وعن التشكيل المتوقع للفراعنة قال ضياء السيد: محمد الشناوي، هاني، حجازي، الونش، أيمن أشرف، محمد النني، عمرو السولية، أفشة، محمد صلاح وتريزيجية ومصطفى محمد.

أضاف: حسام البدري لم يتمكن حتى الآن من إضافة الجديد إلى شخصية المنتخب، لأن الفترة الأولى له كانت ملخبطة، بسبب توقف النشاط وكورونا والاصابات وغياب محمد صلاح، كنا نلعب كل مباراة بوقتها ونأمل في الوصول، البدري لم يتمكن من أدواته ودوره سيظهر في التحضير لأمم أفريقيا في يناير، أداء المنتخب حتى الآن متوسط أو فوق المتوسط باستثناء أداء مباراة توجو كان جيدا.

واختتم: محمد صلاح وحجازي فقط هم من أرشحهم للانضمام إلى المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو وليس بالضرورة أن نضم 3 لاعبين، ومحمد صبحي وجاد يقدمون أداء جيد ويمكن أن تكون الأولمبياد مولد حارس جديد، رغم تألق الشناوي.

واختار الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى 28 لاعبا للمباراتين وهم:محمد الشناوى -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر - محمد هانى -عمر جابر- أيمن أشرف - عبد الله جمعة -أحمد حجازى- محمود حمدى الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية - طارق حامد- حمدى فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -إسلام عيسي- مصطفى فتحى - محمد مجدى قفشة - مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - ومحمد شريف.