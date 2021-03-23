شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات يؤكد سفر المنتخب في موعده رغم سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطني، في تصريحات لبرنامج "الحريف" مع وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق، أن منتخب الفراعنة يطير إلى كينيا في موعده في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم، وذلك بعد تردد بعض الأنباء عن تأخير سفر المنتخب بسبب الأحوال الجوية السيئة.

واستقل لاعبو المنتخب الاتوبيس الخاص بهم للتوجه إلى مطار القاهرة الدولي قبل السفر لمواجهة كينيا.

وتلقى اتحاد الكرة تأكيدات من نظيره الكينى بإقامة مباراة المنتخبين الخميس المقبل فى الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2022 بدون جمهور، التزاما من الجانب الكينى بتعليمات الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بتنفيذ الإجراءات الإحترازية فى المباريات للوقاية من فيروس كورونا.

كما تلقى اتحاد الكرة والجهاز الفنى للمنتخب تأكيدات من السفارة المصرية فى كينيا، بتطهير وتعقيم ملعب كاسرانى الذى يستضيف المباراة أكثر من مرة، وسيتم تعقيمه قبل مران الفراعنة غدا وكذلك قبل المباراة حفاظا على سلامة اللاعبين.

وتتوجه بعثة منتخب مصر الأول، إلى العاصمة الكينية نيروبي في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة منتخب كينيا يوم الخميس المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022 بالكاميرون.

ويخوض الفراعنة مرانا صباحيا اليوم الثلاثاء قبل السفر إلى كينيا، حيث سيخلد اللاعبون للراحة فور الوصول للعاصمة نيروبي على أن يخوض الفريق مرانا وحيدا غدا على ملعب كاسراني الذى يستضيف المباراة.

واستقر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، على اصطحاب جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لمعسكر شهر مارس الجارى إلى نيروبى وعددهم 28 لاعباً، لخوض المباراة الأولى أمام كينيا ، تحسبا لأى إصابات تقع بين اللاعبين فى أى وقت فى ظل حالة الإجهاد التى تسيطر على أغلبهم بسبب ضغط مباريات الدورى.

كما تسود حالة من القلق بين أعضاء الجهاز الفنى بسبب مسحة كورونا التى سيجريها الفراعنة فى كينيا فور الوصول، ما يهدد أى لاعب بالاستبعاد، لذا استقر الجهاز الفنى على اصطحاب جميع اللاعبين منعا لأى ارتباك فى حساباته قبل مواجهة كينيا.

واختار الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى 28 لاعبا للمباراتين وهم:محمد الشناوى -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر - محمد هانى -عمر جابر- أيمن أشرف - عبد الله جمعة -أحمد حجازى- محمود حمدى الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية - طارق حامد- حمدى فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -إسلام عيسي- مصطفى فتحى - محمد مجدى قفشة - مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - ومحمد شريف.