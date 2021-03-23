شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب خلاف لجنة التخطيط للكرة وموسيماني بشأن ضم حارس للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أصرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي على موقفها في ضرورة تدعيم مركز حراسة المرمى بالفريق الأحمر، وتوفير بديل جاهز لمحمد الشناوي يكون بنفس إمكانيات الأخطبوط خلال المرحلة المقبلة، باعتبار أن حراسة العرين الأحمر من المراكز المستهدفة للتدعيمات الصيفية من قبل لجنة التخطيط والتي يرأسها محسن صالح.

ورغم أن موسيماني قال أن الفريق لا يحتاج تدعيم مركز حراسة المرمى الصيف المقبل بدعوى أن الأهلي يضم حراس مرمى على مستوى عالً من الكفاءة والقدرات الفنية العالية إلا أن لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح أصرت على ضرورة تدعيم هذا المركز على وجه السرعة.

وشدد المصدر على أن لجنة التخطيط بالأهلي عرضت 3 حراس مرمى على بيتسو موسيماني المدير الفني لاختيار أحدهما في الانضمام للقلعة الحمراء، وهم محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش والمهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز ومحمود جاد حارس مرمى إنبي، بحيث تكون المفاضلة بين الثلاثي فيمن ينضم للأهلي في الصيف المقبل.

من ناحية أخرى ، طلب لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي تقريراً من الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق عن كريم نيدفيد لاعب الفريق يتضمن موقفه الراهن من العودة للتدريبات بعد غياب عامين كاملين تقريباً.

وترغب لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها ، زكريا ناصف في الوقوف على موقف اللاعب من مراحل التأهيل الأخيرة من العلاج والعودة للتدريبات الجماعية بعد الغياب عن مباريات الفريق منذ عامين وتحديداً منذ أبريل 2019.

وأجرى كريم نيدفيد أكثر من عملية جراحية الفترة الماضية في الركبة وبينما كان اللاعب يستعد للعودة للتدريبات الجماعية فوجئ بتعرضه لرشح في الركبة.

وتسبب الرشح الأخير في الركبة في تأجيل عودة اللاعب للتدريبات الجماعية الأمر الذي أثار حالة من الجدل داخل القلعة الحمراء لذا طلبت لجنة التخطيط تقرير شامل عن موقف اللاعب وإصاباته وموعد عودته للتدريبات الجماعية.