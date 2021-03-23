شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات قوية للحراس وحفني يواصل رحلة البحث عن فرصة فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى رباعي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد أبو جبل، محمد عواد، أحمد نادر السيد، وسيد عطية تدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس.

وركز المدرب البرازيلي خلال التدريبات على سرعة رد الفعل، وقام بتصحيح أخطاء الحراس وتوجيه التعليمات لهم خلال المران، وأشاد بالمستوي الفني للحراس الأربعة وتحديدا محمد أبو جبل الذي يستعد اوليفيرا لاعادته للتشكيل الأساسي مرة اخرى بعد تألقه في التدريبات.

كما شارك أيمن حفني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، فى مواصلة للبحث عن فرصة للمشاركة فى المباريات، وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة باتريس كارتيرون، قد وضع برنامجا تدريبيا خاصا للاعب، لتجهيزه للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

فيما انتظم حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، بعدما حصل حازم إمام على الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات الجماعية بعدما تماثل للشفاء من الإصابة في عضلة السمانة التي كان يعاني منها وتسببت في غيابه عن الفريق في الآونة الأخيرة.

فيما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق على هامش المران ، شرح المدير الفني خلالها بعض الأمور الفنية للاعبين من أجل تطبيقها في التدريبات، وطلب كارتيرون من اللاعبين ضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل الاستفادة من فترة توقف الدوري لعلاج الأخطاء التي يعاني منها الفريق.

كما خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فقرة بدنية ، ويسعى الجهاز الفني لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين استعدادا للمباريات المقبلة.

وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لأربع مجموعات، أدت كل مجموعة تدريبات بدنية قوية تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال وأحمد عصمت مساعد مدرب الأحمال.

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له 3 أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.