شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات قوية للحراس وحفني يواصل رحلة البحث عن فرصة فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أدى رباعي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد أبو جبل، محمد عواد، أحمد نادر السيد، وسيد عطية تدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس.
وركز المدرب البرازيلي خلال التدريبات على سرعة رد الفعل، وقام بتصحيح أخطاء الحراس وتوجيه التعليمات لهم خلال المران، وأشاد بالمستوي الفني للحراس الأربعة وتحديدا محمد أبو جبل الذي يستعد اوليفيرا لاعادته للتشكيل الأساسي مرة اخرى بعد تألقه في التدريبات.
كما شارك أيمن حفني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، فى مواصلة للبحث عن فرصة للمشاركة فى المباريات، وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة باتريس كارتيرون، قد وضع برنامجا تدريبيا خاصا للاعب، لتجهيزه للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.
فيما انتظم حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، بعدما حصل حازم إمام على الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات الجماعية بعدما تماثل للشفاء من الإصابة في عضلة السمانة التي كان يعاني منها وتسببت في غيابه عن الفريق في الآونة الأخيرة.
فيما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق على هامش المران ، شرح المدير الفني خلالها بعض الأمور الفنية للاعبين من أجل تطبيقها في التدريبات، وطلب كارتيرون من اللاعبين ضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل الاستفادة من فترة توقف الدوري لعلاج الأخطاء التي يعاني منها الفريق.
كما خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فقرة بدنية ، ويسعى الجهاز الفني لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين استعدادا للمباريات المقبلة.
وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لأربع مجموعات، أدت كل مجموعة تدريبات بدنية قوية تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال وأحمد عصمت مساعد مدرب الأحمال.
ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له 3 أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.