شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا: حزين لاستبعاد أوباما من المنتخب ومصطفى محمد سيتألق أمام كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى عبد الظاهر السقا نجم المنتخب الوطني السابق، حزنه على استبعاد يوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك، من قائمة منتخب مصر التي تخوض مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، وقال عبد الظاهر السقا في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": هذا هو وقت محمد هاني أن يحصل على فرصة ليكتسب خبرات، وكنت أتمنى ضم أوباما للمنتخب، لأنه وقت ما يصل اللاعب لأعلى مستوى يجب ضمه للمنتخب، هذا لاعب للمستقبل، مثلما تم ضم إسلام عيسى ومحمد فاروق كبديلين لصلاح وتريزيجية، وأوباما من أفضل اللاعبين الذين يجيدون الربط بين الخطوط مثل أفشة، حزين جداً لعدم ضم أوباما وهذا الموقف يذكرني بشيكابالا.

أضاف: يجب أن يتواجد، محمد الشناوي، أحمد حجازي، الونش، محمد النني وطارق حامد، ومحمد صلاح وتريزيجية في التشكيل الأساسي للمنتخب أمام كينيا، وسيواجه البدري حيرة في الهجوم لوجود رباعي مميز وأرشح مصطفى محمد لقيادة الهجوم وأتوقع تألقه.

واصل: اللي ملعبش كرة قدم مع حسام وإبراهيم حسن فهو لم يلعب كرة، وتشعر بقيمتهم جداً داخل الملعب، وتعلمت منهما الشخصية، وأنك ليس أمامك أي اختيار سوى الفوز.

واستقر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، على اصطحاب جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لمعسكر شهر مارس الجارى إلى نيروبى وعددهم 28 لاعباً، لخوض المباراة الأولى أمام كينيا ، تحسبا لأى إصابات تقع بين اللاعبين فى أى وقت فى ظل حالة الإجهاد التى تسيطر على أغلبهم بسبب ضغط مباريات الدورى.

كما تسود حالة من القلق بين أعضاء الجهاز الفنى بسبب مسحة كورونا التى سيجريها الفراعنة فى كينيا فور الوصول، ما يهدد أى لاعب بالاستبعاد، لذا استقر الجهاز الفنى على اصطحاب جميع اللاعبين منعا لأى ارتباك فى حساباته قبل مواجهة كينيا.

واختار الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى 28 لاعبا للمباراتين وهم:محمد الشناوى -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر - محمد هانى -عمر جابر- أيمن أشرف - عبد الله جمعة -أحمد حجازى- محمود حمدى الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية - طارق حامد- حمدى فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -إسلام عيسي- مصطفى فتحى - محمد مجدى قفشة - مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - ومحمد شريف.