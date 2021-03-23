الامارات | 304 ملايين يورو نفقات ريال مدريد الإسباني لتعويض رحيل رونالدو

شكرا لقرائتكم خبر عن 304 ملايين يورو نفقات ريال مدريد الإسباني لتعويض رحيل رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغت نفقات نادي ريال مدريد الإسباني حتى الآن 304 ملايين يورو لتقوية خطه الهجومي بعد رحيل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي يوفنتوس الإيطالي في يوليو 2018.

ورغم كل هذه الأموال الطائلة التي تم توجيهها لشراء 6 لاعبين على مدار 3 مواسم، إلا أن الفريق الإسباني لم ينجح في تعويض غياب رونالدو، حيث تتعالى الأصوات حاليا للسعي من أجل استعادته إلى قلعة الريال رغم تجاوزه 36 عاماً.

وبعد رحيل رونالدو تعاقدت إدارة ريال مدريد مع البلجيكي إيدين هازارد مقابل 115 مليون يورو، ولم ينجح هازارد إلا في تسجيل أربعة أهداف، كما تعاقدت مع البرازيلي فينسيوس بصفقة تقدر بـ45 مليون يورو فيما لم يسجل سوى 13 هدفاً مع الفريق، ثم مع الصربي لوكا يوفيتش مقابل 60 مليون يورو ولم يسجل سوى هدفين قبل أن تتم إعارته إلى اينتراخت فرانكفورت، كما تم التعاقد مع البرازيلي رودريجو مقابل 45 مليون يورو والذي لم يسجل سوى 8 أهداف فقط، والإسباني ماريانو دياز بصفقة قيمتها 22 مليون يورو فيما لم يسجل سوى 6 أهداف، ثم مواطنه إبراهيم دياز صاحب الـ17 مليون يورو الذي لم يسجل سوى هدفين.

وبحساب كل الأهداف السابقة للاعبين الستة الذين تم التعاقد معهم لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو يصل إجماليها إلى 35 هدفا، فيما يظل معدل أهداف كريستيانو رونالدو وحده أكثر من 50 هدفا في الموسم الواحد. ويحتل ريال مدريد المركز الثالث حاليا في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة بعد أتليتيكو مدريد الأول صاحب ال 66 نقطة، وبرشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 62 نقطة.

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