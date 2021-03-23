الامارات | تعديل تواريخ آخر ثلاث جولات لدوري الخليج العربي ونهائي الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل تواريخ آخر ثلاث جولات لدوري الخليج العربي ونهائي الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت رابطة المحترفين الإماراتية تعديل تواريخ الجولات الثلاث الأخيرة من دوري الخليج العربي، بينما ستقام مباريات الجولة 23 في موعدها المحدد مسبقا يومي 2-3 أبريل المقبل، فيما ستكون الجولة 24 بتاريخ 3 مايو المقبل، تليها الجولة 25 بتاريخ 7 من ذات الشهر، ويختتم دوري الخليج العربي بإقامة الجولة 26 والأخيرة في 11 مايو.

وقالت الرابطة في بيان صحافي اليوم أنه سيتم تحديد إذا كانت ستقام الجولات الثلاث الأخيرة على يوم واحد، أو يومين حسب جدول الترتيب ولتحقيق مبدأ العدالة بين الأندية المتنافسة سواء على اللقب أو عدم الهبوط.

ويأتي ذلك على ضوء إعلان الاتحاد الآسيوي لجدول مباريات دوري أبطال آسيا، وتعديل مباريات الدور التمهيدي للأندية الإماراتية، وتماشيا مع مبادرات الرابطة لدعم الأندية في المشاركات الخارجية والتي تم إعلانها في بداية الموسم الجاري، وتنفيذا لمتطلبات الأندية.

وعلى الجانب الآخر، تقرر تعديل موعد نهائي كأس الخليج العربي، الذي سيجمع فريقي شباب الأهلي والنصر ليقام في 7:05 مساء التاسع من أبريل المقبل على استاد نادي الشارقة، بدلا من الموعد السابق والذي كان محددا له يوم 6 أبريل.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفنية لرابطة المحترفين الإماراتية الذي عقد مساء امس، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، برئاسة حسن طالب المري عضو مجلس إدارة الرابطة، رئيس اللجنة الفنية، طارق علي الشبيبي عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس اللجنة الفنية وحضور أعضاء اللجنة، وبعد التنسيق والتشاور مع القنوات المالكة للحقوق.

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