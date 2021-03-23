شكرا لقرائتكم خبر عن البدري يستقر على الخطة والتشكيل لمواجهة كينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة حسام البدري المدير الفني على خطة اللعب والتشكيل الاساسي الذي سيخوض به مواجهة كينيا المقرر إقامتها غدا -الخميس- في التصفيات المؤهلة لامم افريقيا.

ووفقا لأحد افراد الجهاز الفني -رفض ذكرإسمه- فإن البدري سيعتمد على طريقة 4-2-3-1 من اجل الحفاظ على الأداء الدفاعي والهجومي على ان تتغير وفقا لظروف المباراة ،لافتا إلى ان التشكيل الاقرب سيضم محمد الشناوي واحمد حجازي ومحمود الونش وايمن أشرف ومحمد هاني وطارق حامد ومحمد النني ومحمد صلاح ومحمد مجدي افشة ومحمود تريزيجيه ومصطفى محمد.