شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة التركية تكشف عن «فيديو» سرقة مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت الشرطة التركية عن «فيديو» عملية سرقة لاعب منتخب مصر الأول، ونادي جالاتا سراي التركي، مصطفى محمد، داخل أحد مراكز التسوق بمدينة إسطنبول الأسبوع الماضي.

ووفقًا لصحيفة «الصباح» التركية رصدت الكاميرات عملية السرقة حيث إن مصطفى محمد التقى أحد أصدقائه بمركز التسوق، وبمجرد الالتفات للحديث معه تسلل السارق وخطف حقيبته والتى كانت تضم مبلغا ماليا وجواز سفر، واستطاعت الحكومة التركية إلقاء القبض على السارق في الساعات القليلة الماضية.

وكان جالاتا سراى، استعار مصطفى محمد، لموسم ونصف الموسم من نادى الزمالك مع وجود بند في عقده ينص على خيار الشراء النهائى من جانب الفريق التركى، حتى نهاية الموسم الجارى 2020-2021.