شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يستقر على عودة أبوجبل لحراسة مرمي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، على عودة محمد أبو جبل، لحراسة مرمي الفريق خلال الفترة المقبلة بدلًا من محمود عبد الرحيم «جنش».

المدير الفني الفرنسي مقتنع تماماً بإمكانيات أبو جبل، حيث كان يشارك أساسيًا خلال ولايته الأولي قبل الرحيل وكان سبب رئيسي فى الحصول على بطولتي السوبر المصري والأفريقي.

يذكر أن أبو جبل كان يشارك خلال الفترة الماضية أساسيًا مع الفريق، ولكنه جلس على دكة البدلاء بعد خطأه أمام الإسماعيلي ليحجز محمود عبدالرحيم "جنش" مقعدًا أساسيًا فى تشكيل القلعة البيضاء.