شكرا لقرائتكم خبر عن البيع أو التجديد.. الزمالك يخشى تكرار أزمة «ساسي» مع «بن شرقي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب مسؤولو الزمالك، من المغربي أشرف بن شرقي، نجم الفريق، حضور وكيله كريم البولق خلال الفترة المقبلة، للدخول معه فى مفاوضات لتجديد عقده والذى ينتهي فى الموسم المقبل.

وعلمت «المصري اليوم»، أن الزمالك سيعرض على بن شرقي الموافقة على تجديد عقده بنفس الراتب الذى يحصل عليه وهو مليون دولار فى الموسم الواحد، أو عرضه للبيع للاستفادة منه ماديًا.

يذكر أن اللاعب يتعرض لانتقادات من جانب جماهير نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، بسبب تراجع مستوه بشكل لافت للنظر.