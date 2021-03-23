شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يشارك فى مران منتخب مصر قبل مواجهة كينيا وجزر القمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى مران منتخب مصر قبل مواجهة كينيا ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

كان قرر الجهاز الفني للمنتخب الاول لكرة القدم بقيادة حسام البدري استدعاء عبدالله جمعه لاعب الزمالك لمعسكر الفريق والانضمام الي قائمة البعثة التي تطير إلي العاصمة الكينية نيروبي غدا

وجاء هذا القرار بعد تعرض اللاعب أحمد الفتوح لوعكة صحية بارتفاع درجة حرارته وخضوعه تحت الملاحظة الطبية تحت اشراف الدكتور محمد أبوالعلا بالرغم سلبية مسحته والتي اجراها بخلاف المسحة الرسمة للبعثة.