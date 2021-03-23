شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف بين إدارة الزمالك وكارتيرون بسبب «تاوامبا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، النظر فى ترتيب أوراق الموسم الجديد، من حيث البحث عن التدعيمات المطلوبة.

ويرغب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، فى التعاقد مع الكاميرونى لياندر تاوامبا مهاجم نادى التعاون السعودى بنهاية الموسم الحالى بسبب اقتناعه التام بامكانياته الفنية .

وعلمت «المصري اليوم»، أن إدارة الزمالك رفضت طلب المدرب الفرنسي بعدما علمت راتب النجم الكاميروني مع التعاون السعودي حيث يحصل فى الموسم على 3 مليون دولار وهو ما يمثل عبء على خزينة النادي فى الوقت الحالي.