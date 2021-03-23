شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يحذر المنتخب من تفاقم إصابة أيمن أشرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حالة من القلق سيطرت على الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، خوفًا من تفاقم إصابة أيمن أشرف الظهير الأيسر للفريق، خلال فترة تواجده مع المنتخب الوطنى لخوض مواجهتى كيينا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التى ستقام فى الكاميرون 2022.

وحذر مسؤولو الأهلي الجهاز الفني لمنتخب مصر من تفاقم إصابة أيمن أشرف الظهير الأيسر للفريق بعد شكواه من خشونة في الركبة وغيابه عن تدريب الفراعنة أمس.



ووفقا لمصدر داخل الأهلى فان هناك حالة من عدم الرضى لدى مسؤولي الأهلي بسبب معاناة أيمن أشرف أمس من الإصابة نفسها التي تعرض لها قبل مواجهة فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا كما أنه غادر اللقاء قبل نهايته لنفس السبب، وفتح طبيب الاهلى أحمد أبو عبلة خط إتصال بنظيره فى المنتخب لمتابعة حالة اللاعب حيث يحخشى الجهاز الفنى من تمسك مدرب المنتخب حسام البدرى بمشاركة لاعب الأهلى فى المباراتين وتحامل اللاعب على نفسه ما قد يعرضه لانتكاسة فى الاصابة تهدد بغيابه عن الملاعب فترة طويلة .

ويعانى الأهلى من أزمة فى الجبهة اليسرى بسبب غياب العناصر الأساسية فبعد إصابة علي معلول ومحمود وحيد، وهى الأزمة التى تحولت مؤخرا الى صداع فى رأس الجهاز الفنى للاهبى بقيادة بيتسو موسميانى.

وينتظر حسم مصير لاعب الأهلى من المشاركة مع الفراعنة خلال الساعات المقبلة قبل سفر المنتخب الى كينيا عبر طائرة خاصة لمواجهة كينيا يوم 25 مارس الجاري ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا.