شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تشارك ببطولة ميامي المفتوحة للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستعد فراشة التنس المصرية ميار شريف للمشاركة في الدور الرئيسي لبطولة ميامي المفتوحة للتنس.

ومن المقرر انطلاق مباراة ميار اليوم الثلاثاء في تمام الرابعة عصرًا، أمام نظيرتها الأرجنتينية ناديه بودوروسكا، المصنفة 48 عالميًا.

وتشارك ميار شريف في الدور الرئيسي لبطولة ميامي الدولية للسيدات خلال الفترة من 22 مارس الحالي وحتى 4 أبريل المقبل، بعد منحها بطاقة الدعوة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة.

وكشفت نجمة التنس ميار شريف عن تنفيذها لنصحية الدولى محمد صلاح نحم ليفربول الإنجليزى، قبل مشاركتها في البطولات العالمية، إذ نصحها بالتفكير كثيرًا قبل النوم في التدريب مما يساعدها على تطور العقلية الرياضية.

وتأمل ميار شريف في تحقيق نتائج جيدة خلال البطولات المقبلة لتحسين ترتيبها العالمى إذ تحتل ميار المركز الـ124 عالميًا.

وجاء تراجع البطلة المصرية بالتصنيف بعد خروجها من بطولتين متتاليتين من الدور الأول، حيث خرجت من بطولة قطر المفتوحة للتنس، بعد خسارتها من اليونانية ماريا ساكاري بمجموعتين نظيفتين، قبل أن تودع بطولة جوادلاخارا من الدور الأول أيضًا، بعد خسارتها أمام المكسيكية جويلانا اولموس بمجموعتين لاشيء، كما اعتذرت ميار عن المشاركة ببطولة دبي المفتوحة للتنس بسبب تأخر وصول دعوة المشاركة الخاصة بها.

ويذكر أن ميار شريف هي أول لاعبة مصرية فى التاريخ تبلغ الدور الرئيسى فى إحدى بطولات «الجراند سلام» الكبرى بعدما وصلت للدور الرئيسى ببطولة رولان جاروس شهر أكتوبر الماضي، كما أنها حجزت مقعدها في أولمبياد طوكيو 2021، وهي أول مصرية تشارك في دورة الألعاب الأوليمبية في رياضة التنس الأرضي.