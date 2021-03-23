الارشيف / اخبار الرياضه

أماد ديالو يتلقى أول استدعاء لمنتخب كوت ديفوار

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أماد ديالو يتلقى أول استدعاء لمنتخب كوت ديفوار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى أماد ديالو (18 عاماً) جناح مانشستر يونايتد الإنجليزي الواعد، أول استدعاء لمنتخب بلاده كوت ديفوار للمشاركة أمام النيجر وأثيوبيا، ضمن تصفيات القارة الإفريقية لمونديال قطر 2022.

وسينضم ديالو لزميله في اليونايتد ايريك بايلي، علاوة على ويلي بوي وويلفريد زاها وسيرج أورييه ونيكولاس بيبي ونجم ميلان فرانك كيسييه.

ويتصدر منتخب المدرب باتريس بوميل المجموعة مع مدغشقر ب7 نقاط، فيما تحتل أثيوبيا المركز الثالث ب6 نقاط، والنيجر المركز الأخير ب3 نقاط.

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا