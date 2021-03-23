شكرا لقرائتكم خبر عن أماد ديالو يتلقى أول استدعاء لمنتخب كوت ديفوار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى أماد ديالو (18 عاماً) جناح مانشستر يونايتد الإنجليزي الواعد، أول استدعاء لمنتخب بلاده كوت ديفوار للمشاركة أمام النيجر وأثيوبيا، ضمن تصفيات القارة الإفريقية لمونديال قطر 2022.

وسينضم ديالو لزميله في اليونايتد ايريك بايلي، علاوة على ويلي بوي وويلفريد زاها وسيرج أورييه ونيكولاس بيبي ونجم ميلان فرانك كيسييه.

ويتصدر منتخب المدرب باتريس بوميل المجموعة مع مدغشقر ب7 نقاط، فيما تحتل أثيوبيا المركز الثالث ب6 نقاط، والنيجر المركز الأخير ب3 نقاط.