شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف يحضرون نهائي الرابطة بين سيتي وتوتنهام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد ريك باري رئيس رابطة الدوري الإنجليزي، حضور آلاف من المشجعين نهائي كأس الرابطة بين مانشستر سيتي وتوتنهام، بعد ضم النهائي للمباريات التي تقرر حضور المشجعين فيها مثل نصف نهائي ونهائي كأس الاتحاد وبقية الفعاليات الرياضية والثقافية في إنجلترا شهري إبريل ومايو المقبلين، بعد قرار رئيس الوزراء البريطاني تخفيف قيود فيروس كوفيد-19.

ولم يحدد باري عدد المشجعين الذين سيحضرون أولى المباريات لكن قال إن العدد في البداية سيكون محدوداً لضمان نجاح التجربة ثم يرتفع شيئاً فشيئاً.