شكرا لقرائتكم خبر عن روميرو يعرض منزله في مانشستر للبيع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

أكد الحارس الأرجنتيني سيرجيو روميرو (34 عاماً) رحيله عن مانشستر يونايتد بعرض منزله في حي شيشير (3.5 مليون استرليني) بمدينة مانشستر للبيع أو تأجيره مقابل 22 ألف استرليني شهرياً.

وعاد روميرو للأرجنتين ليمضي وقتاً أكبر مع العائلة قبل انتقاله رسمياً عن اليونايتد عند انتهاء عقده في نهاية الموسم رغم استدعاء المدرب سولسكاير له الشهر الماضي لمباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأدرك روميرو أن مجيء دين هندرسون ليكون الحارس رقم 2 في النادي سيحرمه من إمكانية خلافة الحارس الأول دافيد دي خيا مستقبلاً، علاوة على عروض من عدد من أندية الدوري الأمريكي.

وصرح سولسكاير قبل سفر روميرو: «سيرجيو يبذل جهداً كبيراً في التمرينات بعدما غاب عن الفريق مطلع الموسم، كما سافر في أعياد رأس السنة والتحق متأخراً أيضاً، هو مع العائلة في الأرجنتين حالياً، بالطبع أصبح من الصعب أن يكون في التشكيلة مع وجود دين ولي جرانت ودافيد».