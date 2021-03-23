سقوط سارق حقيبة مصطفى محمد في قبضة الأمن بتركيا

الشارقة - اميمة ياسر - ألقت الشرطة التركية القبض على اللص الذي سرق بعض متعلقات النجم المصري مصطفي محمد لاعب فريق الزمالك المعار إلى جالاتا سراي التركي، الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة " الصباح"، التركية، أن الشرطة تمكنت من القبض على المشتبه به في سرقة حقيبة مصطفى محمد.

كانت تقارير صحفية أكدت الأسبوع الماضي، أن مصطفى محمد، تعرض لحادث سرقة خلال تواجده في أحد الأسواق التجارية في تركيا، حيث تمت سرقة حقيبته التي توجد بها محفظته الشخصية وجواز سفره المصري.

وأشارت التقارير، إلى أنه لم يتم العثور على محفظة مصطفى محمد أو جواز سفره، ليدخل اللاعب في نوبة اكتئاب.

ويتواجد مصطفى محمد حاليا في معسكر منتخب مصر، استعدادا لمواجهتي كينيا وتونس، ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية.