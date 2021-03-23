بطولة المانيا: ليفركوزن يقيل بوس ويعين فولف بدلا منه

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برلين : أعلن نادي باير ليفركوزن الالماني الثلاثاء اقالة مدربه الهولندي بيتر بوس بسبب سوء النتائج التي حققها الفريق باشرافه في الاونة الاخيرة وعيّن بدلا منه هانيس فولف.

وسيقود فولف، مدرب منتخب المانيا لما دون تحت 18 عاما سابقا، ليفركوزن الذي يحتل المركز السادس في دوري بوندسليغا حتى نهاية الموسم.

وكان فولف (39 عاما) قاد شتوتغارت الى احراز لقب بطل دوري الدرجة الثانية في المانيا موسم 2016 2017، ثم عين مدربا لهامبورغ واقيل من منصبه بعد فشله في قيادة الاخير الى مصاف الدرجة الاولى موسم 2018 2019.

وقال المدير الرياضي في ليفركوزن سايمون رولفس "مع الجهاز الفني الجديد نريد تغيير الامور وسلوك الطريق نحو النجاحات التي تخلينا عنها في الاونة الاخيرة".

واضاف "على الرغم من صغر سنه، فقد لفت فولف الانظار في الاندية الكبيرة وكان مقنعا جدا لدى قيادته شتوتغارت الى مصاف الدرجة الاولى".

ستكون المباراة الرسمية الاولى لفولف على رأس الجهاز الفني لليفركوزن ضد شالكه متذيل الترتيب في الثالث من أبريل في الدوري المحلي.

ويتخلّف ليفركوزن حاليا بفارق 7 نقاط عن فرانكفورت الرابع صاحب آخر المراكز المؤهلة الى دوري أبطال اوروبا.

وكان بوس (57 عاما) استلم تدريب ليفركوزن في ديسمبر عام 2018 وقد بدأ القسم الاول من الموسم الحالي بشكل رائع حيث ظل متصدرا حتى ديسمبر لدى تعرّضه لخسارته الاولى على يد بايرن ميونيخ في نهاية دور الذهاب.

منذ تلك الخسارة، لم يفز ليفركوزن سوى في 3 مباريات من اصل 13 اخرها سقوطه الكبير على ارضه امام هرتا برلين الاحد. وعموما خسر ليفركوزن 10 من اصل 17 في مختلف المسابقات خاضها منذ مطلع عام 2021.

وقال رئيس النادي ومهاجم منتخب المانيا السابق رودي فولر "وصلنا الى استنتاج بأن التخلي عن بيتر بوس لا يمكن تحاشيه".