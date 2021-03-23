دل بوترو يخضع لعملية جراحية رابعة في ركبته

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





لوس انجليس : سيخضع الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو لعملية جراحية رابعة في ركبته أملا في المشاركة في مسابقة كرة المضرب ضمن دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو الصيف المقبل.

ولم يخض دل بوترو (32 عاما) الفائز بـ22 لقبا خلال مسيرته اي مباراة منذ إصابة في ركبته تعرض لها في يونيو عام 2019 في دورة كوينز اللندنية عندما تعرض لاصابة قوية في ركبته.

وقال دل بوترو الفائز ببرونزية اولمبياد لندن عام 2012 ثم فضية اولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016 في بيان رسمي نشره على مواقع التواصل الاجتماعي "لقد زرت الطبيب جورجي شهلا وسأخضع لعملية جراحية جديدة في ركبتي غدا (الثلاثاء)".

وأضاف "حاولنا علاجا فيزيائيا لكن الالم استمر. يدرك الطبيب شهلا بأني أريد معاودة ممارسة كرة المضرب مجددا لكي اكون جاهزا لخوض دورة الالعاب الاولمبية وبالتالي قررنا اجراء العملية في اسرع وقت ممكن". وتابع "آمل ان اتخطى هذه الوضعية المؤلمة، لن أتوقف عن المحاولة".

وخضع دل بوترو لثلاث عمليات جراحية في ركبته منذ اصابته في دورة كوينز، في يونيو 2019، و يناير 2020 وفي أغسطس من العام ذاته.