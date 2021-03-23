يوتا جاز يشدد قبضته على صدارة المنطقة الغربية

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لوس انجليس : شدد يوتا جاز قبضته على صدارة المنطقة الغربية بتحقيقه فوزه السادس تواليا في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين وكان على شيكاغو بولز بنتيجة عريضة 120 95.

وتألق في صفوف الفائز نجمه دونوفان ميتشل الذي سجل 30 نقطة في حين نجح الفرنسي رودي غوبير في تحقيق "الدابل دابل" مع 21 نقطة و10 متابعات.

وتألق دونوفان تحديدا في الرميات الثلاثية حيث نجح في خمس من 8 محاولات ليرفع فريقه رصيده الى 31 فوزا مقابل 11 هزيمة فقط في الدوري المنتظم.

وبعد ان تقدم شيكاغو بفارق 5 نقاط في مطلع المباراة، ضرب اتلانتا بقوة في الشوط الاول ليتقدم 56 42 في نهايته بفضل 21 نقطة لميتشل. كما ساهم في التسجل للفائز الاسترالي جون اينغلز مع 17 نقطة من مقعد اللاعبين الاحتياطيين واضاف جوردان كلاركسون (16) ومايك كونلي (15).

وتخطى ميلووكي باكس غياب نجمه اليوناني يانيس انتيتوكونمبو بداعي الاصابة في ركبته ليرفع عدد انتصاراته المتتالية الى 7 اثر تغلبه على انديانا بايسرز 140 115.

وسجل لاعب الارتكاز جرو هوليداي 28 نقطة مع 14 متابعة واضاف خريس ميدلتون 25 نقطة للفائز ايضا. وبقي باكس في المركز الثالث في المنطقة الشرقية مع 28 انتصارا مقابل 14 هزيمة. وقلب لوس انجليس كليبرز تخلفه بفارق 22 نقطة في الربع الثالث امام اتلانتا هوكس ليخرج فائزا عليه 119 110.

ويعود الفضل بالفوز الى لوك كينارد الذي شارك في 18 دقيقة ونجح في تسجيل 20 نقطة وقلب النتيجة في صالح فريقه بالاضافة الى مساهمة تيرانس مان مع 21 نقطة.

وكان اتلانتا يسعى الى تحقيق فوزه التاسع تواليا وكان في طريقه الى بلوغ هدفه عندما تقدم بفارق 34 نقطة في احدى مراحل الشوط الثاني قبل ان ينهي الشوط الاول متقدما 63 48.

لكن كليبرز نجح في قضم الفارق تدريجيا ونجح في تسجيل 53 نقطة مقابل 22 لمنافسه من منتصف الربع الثالث حتى نهاية الربع الاخير ليخرج فائزا.

وسجل كواهي لينارد 25 نقطة مع 7 متابعات و5 تمريرات حاسمة، في حين كان تراي يانغ افضل مسجل في صفوف الخاسر مع 28 نقطة واضاف جون كولينز 23 نقطة.

ووضع هيوستن روكتس حدا ل20 هزيمة تواليا اثر تغلبه على تورونتو رابتورز 117 99 بفضل 22 نقطة لجاي شون و20 لسترلينغ براون.