مصدر: التعاون يرفض رحيل تاومبا للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

كشف مصدر في نادي التعاون عن صعوبة إطلاق سراح الكاميروني لياندر تاومبا مهاجم الفريق، مضيفًا أن وضع مبلغ كبير على طاولة التفاوض قد يُجبر الإدارة على تركه يرحل.

وكان مصدر في نادي الزمالك قد قال ليلا كورة اليوم الثلاثاء، إن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد طلب من الإدارة الحالية للنادي ضرورة توفير مهاجم "سوبر" لتعويض غياب مصطفى محمد الذي انضم لجالاتا سراي التركي خلال انتقالات الشتاء الماضية.

المصدر ذاته قال لمصراوي إن الكاميروني لياندر تاومبا مهاجم التعاون من أهم الأسماء التي يرغب كارتيرون في التعاقد معها خلال الفترة المقبلة.

رغبة كارتيرون اصطدمت برفض من جانب النادي السعودي بحسب ما أكده مصدر لمصراوي اليوم، والذي شدد أنه لا توجد نية من أجل ترك اللاعب يرحل.

وقال المصدر إن الشرط الوحيد الذي يجعل الإدارة توافق على رحيل لاعب مثل تاومبا هو أن يتم وضع مبلغ كبير على طاولة التفاوض بين الطرفين، وأضاف: "جددنا عقد اللاعب مؤخرًا لمدة موسمين ولا توجد رغبة في تركه يرحل."

ويُعاني الزمالك من أزمة مالية في الوقت الحالي بحسب تصريحات عدد من مسؤولي اللجنة التي تدير القلعة البيضاء في الوقت الحالي.

تاومبا صاحب الـ31 خاض مع التعاون 23 مباراة هذا الموسم بواقع 21 في الدوري ومواجهتين في الكأس وسجل 14 هدفًا بواقع 12 هدف بالدوري وهدفين بالكأس كما أنه صنع هدفين في الدوري.