مدرب الإسماعيلي السابق يتحدث عن أسباب عدم نجاح جيرالدو مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث دراجان يوفيتش، المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي، عن أسباب عدم نجاح الأنجولي جيرالدو دا كوستا مع الأهلي خلال الفترة التي تواجد مع الفريق قبل الرحيل للدوري التركي.

وأضاف دراجان في تصريحات لبرنامج أوضة اللبس عبر قناة النهار:" اعتقد أن الأمر كان يتعلق بإسلوب اللعب هنا في مصر مقارنة بالدوري الإنجولي".

وأوضح، أن جيرالدو كان يلعب في الهجوم ولم توكل له مهام دفاعية خلال تواجده في أنجولا، على عكس الدوري في مصر لو لعبت بطريقة لها مهام دفاعية الأمر وقتها يكون صعب على لاعب يركز فقط على الهجوم".

وأشار إلى أن جيرالدو لاعب كبير، وهو الآن يلعب في الدوري التركي واعتقد انه سيؤكد أن يمكنه تحقيق النجاح في دوري اخر".

وأكد أن جيرالدو كان قد تكييف مع الطريقة الهجومية في أنجولا ولم يجد هذا الأمر في مصر.

وأتم تصريحاته:" جيرالدو غادر منذ 3 سنوات انجولا، ربما كانت مشاكل هنا معه لكن في الأهلي من الصعب لأي لاعب ان يتميز بين باقي اللاعبين".