رئيس برشلونة السابق: أتمنى انتقال محمد صلاح لكامب نو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد خوان جاسبارت رئيس برشلونة السابق، أنه يتمنى انضمام الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي إلى صفوف الفريق الكتالوني.

وخلال تصريحات لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، قال جاسبارت: "لم أر صلاح يلعب بشكل مباشر، لكننى قرأت عنه كثيرًا".

وأضاف: "بالتأكيد أتمنى انضمامه إلى برشلونة، لكن هذا ليس رأيي، في النهاية الجهاز الفني هو صاحب القرار الأول والأخير".

وعن المنافسة بين الدوري الإنجليزي والإسباني، قال: "أنا غير مقتنع بأن بريميرليج أقوى من الليجا، المنافسة بين جميع الفرق مميزة، لكني أرى أن الدوري الإسباني هو الأفضل بين الدوريات الاوروبية، وليس مقياسا تواجد 3 فريق إنجليزية في ربع نهائي دوري الأبطال مقابل فريق إسباني وحيد وهو ريال مدريد".

وتابع: "على سبيل المثال كان ليفربول مسيطرا في الموسم الماضي على اللقب المحلي، لكن الوضع تغير تماما في الموسم الحالي، مانشستر سيتي يسيطر حاليا على البطولات المحلية، هو فريق متكامل، وبيب جوراديولا (مدرب سيتي) يمتلك لاعبين مميزين بإمكانهم تحقيق الفوز في أي وقت".

وعن ترشيحاته لبطل أوروبا الموسم الجاري، قال: "طالما ودع برشلونة المنافسة، فليس لدي مرشح مفضل، أي فريق يفوز باللقب".