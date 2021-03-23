منافس الزمالك.. تأجيل مباراة الترجي والصفاقسي بسبب دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قرر اتحاد الكرة التونسي، تأجيل مباراة فريق الترجي أمام نظيره الصفاقسي ضمن الجولة 21 بالدوري التي كان من المقرر إقامتها يوم الأربعاء 31 مارس 2021.

وجاء قرار التأجيل بسبب التزامات الترجي القارية حيث يخوض مباراة ضمن دوري أبطال إفريقيا أمام توينجيت السنغالي يوم 2 إبريل القادم.

ويحتل فريق الترجي صدارة المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا برصيد 10 نقاط، متفوقا على المولودية الجزائري صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة برصيد نقطتين فقط، بينما يحتل فريق توينجيت المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وكان الزمالك قد واجه الترجي في الجولتين الثالثة والرابعة حيث خسر في الأولى بتونس بنتيجة 1-3 وفي القاهرة سقط مرة أخرى بهدف دون رد.

وسيحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر يوم 2 إبريل المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وليس أمامه سوى تحقيق الفوز.