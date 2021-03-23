شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ألمانيا يكشف عن قميصه الجديد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المنتخب الألماني اليوم الثلاثاء، عن القميص الجديد الخاص به قبل انطلاق التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022، والمقرر إقامته في قطر.

ومن المقرر إقامة أولى مباريات التصفيات أمام الفريق الأيسلندي يوم الخميس المقبل، وتعد المباريات المقبلة هي الأولى للمنتخب الألماني منذ نهاية مشواره في دوري أمم أوروبا بهزيمة كارثية أمام نظيره الإسباني بنتيجة (0-6) في نوفمبر من العام الماضي.

ويتواصل مشوار المنتخب الألماني في المجموعة العاشرة بلقاء المنتخب الروماني، في رومانيا يوم الأحد قبل مواجهة مقدونيا الشمالية اخر شهر مارس الحالي، في دويسبورج التي تحتضن أيضًا مباراة أيسلندا.

قميص المنتخب الألماني

قميص المنتخب الألماني

قميص المنتخب الألماني