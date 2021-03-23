شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح: الضغوط التي تعرض لها الأهلي ساعدت في الفوز على الزمالك بقمة الطائرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب أحمد صلاح، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الزمالك بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما على الصالة المغطاة بنادي المقاولون العرب، ضمن منافسات مسابقة الدوري.
وأكد أحمد صلاح أن اللاعبين أدوا المباراة بروح عالية واستحقوا الفوز، وأن فريق رجال طائرة الأهلي لن يفرط في لقب بطولة الدوري.
وأشار صلاح إلى أن لاعبي طائرة الأهلي تعرضوا لضغوط كبيرة بعد الخسارة أمام بتروجت، وعقدوا العزم على التعويض، وبالفعل قدموا عرضًا قويًّا وأثبتوا أنهم رجال في مباراة اليوم، واستطاعوا الفوز بثلاثة أشواط دون مقابل.
وأثنى نجم الأهلي على دور مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وجمهور النادي، في دعم اللاعبين والمساهمة في تحقيق الفوز على الزمالك.
وأوضح صلاح أن لاعبي رجال طائرة الأهلي سيحتفلون اليوم فقط بالفوز على الزمالك، ثم يستعدون بقوة للمباراة المقبلة أمام الترسانة من أجل مواصلة المشوار نحو حصد لقب البطولة، مشيرًا إلى أن الفريق سيحصل على راحة من التدريبات غدًا، على أن يستأنف مرانه بعد غد الأربعاء.
وقدم رجال طائرة الأهلي مباراة كبيرة أمام الزمالك، اليوم، وسيطر على مجريات اللعب بفضل الإعداد الجيد والإرسال المميز وحائط الصد القوي، والضربات الساحقة على الشبكة.
وأنهى فريق الأهلي الشوط الأول بنتيجة 25-13، وواصل تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة ٢٥-١٨، وشهد الشوط الثالث أداءً قويًّا من جانب الفريقين وتقاربًا في النتيجة، قبل أن ينتهي بفوز «رجال طائرة الأهلي» بنتيجة ٢٥-٢٣، ليحسم نتيجة اللقاء لصالحه.
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