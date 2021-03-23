شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح: الضغوط التي تعرض لها الأهلي ساعدت في الفوز على الزمالك بقمة الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب أحمد صلاح، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الزمالك بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما على الصالة المغطاة بنادي المقاولون العرب، ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وأكد أحمد صلاح أن اللاعبين أدوا المباراة بروح عالية واستحقوا الفوز، وأن فريق رجال طائرة الأهلي لن يفرط في لقب بطولة الدوري.

وأشار صلاح إلى أن لاعبي طائرة الأهلي تعرضوا لضغوط كبيرة بعد الخسارة أمام بتروجت، وعقدوا العزم على التعويض، وبالفعل قدموا عرضًا قويًّا وأثبتوا أنهم رجال في مباراة اليوم، واستطاعوا الفوز بثلاثة أشواط دون مقابل.

وأثنى نجم الأهلي على دور مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وجمهور النادي، في دعم اللاعبين والمساهمة في تحقيق الفوز على الزمالك.

وأوضح صلاح أن لاعبي رجال طائرة الأهلي سيحتفلون اليوم فقط بالفوز على الزمالك، ثم يستعدون بقوة للمباراة المقبلة أمام الترسانة من أجل مواصلة المشوار نحو حصد لقب البطولة، مشيرًا إلى أن الفريق سيحصل على راحة من التدريبات غدًا، على أن يستأنف مرانه بعد غد الأربعاء.

وقدم رجال طائرة الأهلي مباراة كبيرة أمام الزمالك، اليوم، وسيطر على مجريات اللعب بفضل الإعداد الجيد والإرسال المميز وحائط الصد القوي، والضربات الساحقة على الشبكة.

وأنهى فريق الأهلي الشوط الأول بنتيجة 25-13، وواصل تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة ٢٥-١٨، وشهد الشوط الثالث أداءً قويًّا من جانب الفريقين وتقاربًا في النتيجة، قبل أن ينتهي بفوز «رجال طائرة الأهلي» بنتيجة ٢٥-٢٣، ليحسم نتيجة اللقاء لصالحه.