شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة رباعية على وسط ملعب الفراعنة بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منافسة شرسة يشهدها وسط ملعب المنتخب الوطني قبل مواجهة كينيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، حيث ضم حسام البدري مدرب المنتخب الوطني كل من، محمد النني نجم أرسنال الإنجليزي، وحمدي فتحي وعمرو السولية لاعبا الأهلي، بالإضافة إلى طارق حامد لاعب الزمالك.

وتشتعل المنافسة بين الرباعي خاصة وأن كل منه يمتلك مميزات خاصة عن الآخر، ولذلك يلعب بشكل أساسي في فريقه وهو ما يضع البدري في حيرة إيجابية قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر بالتصفيات الأفريقية.

محمد النني

شارك محمد النني مع فريقه أرسنال في 31 مباراة بمختلف البطولات خلال الموسم الجاري، ونجح النني خلالهم في تسجيل هدفين، بينما يبلغ إجمالي مشاركات النني مع المنتخب الوطني 78 مباراة سجل خلالهم 6 أهداف.

عمرو السولية

يعتبر السولية أحد العناصر الأساسية في تشكيل النادي الأهلي، وكان له دوراً حاسماً خلال الموسم الماضي عندما سجل هدفاً في فوز الأهلي بثنائية على الزمالك في نهائي القرن بدوري أبطال أفريقيا، ليحتضن دولاب البطولات الأحمر النجمة التاسعة بعد غياب، وخلال الموسم الجاري شارك السولية في 13 مباراة سجل خلالهم هدفاً وصنع هدفين، ويبلغ رصيد السولية من المباريات الدولية مع المنتخب 24 لقاء، ويعتبر من أقدم اللاعبين مشاركة مع الفراعنة ويحق له ارتداء شارة القيادة.

طارق حامد

القلب النابض ومقاتل خط وسط نادي الزمالك، شارك طارق حامد خلال الموسم الجاري في 17 مباراة بمختلف البطولات مع القلعة البيضاء، بينما يبلغ رصيده من المباريات الدولية 44 لقاء، يتميز طارق حامد بالحماس العالي والقدرة على قطع الكرات وإفساد الهجمات.

حمدي فتحي

شارك حمدي فتحي مع النادي الأهلي في 17 مباراة بالموسم الجاري، صنع خلالهم هدفاً واحداً ويتميز لاعب القلعة الحمراء بنزعته الهجومية ومساندته للمهاجمين والأطراف، كما يتميز أيضاً بمهارة عالية في قطع الكرات وإفساد هجمات المنافسين، شارك حمدي فتحي مع المنتخب في 3 مباريات وسجل هدفين.