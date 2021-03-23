شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعيش أفشة على ذكريات "القاضية"؟..4 مشاهد تثبت العكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناثرت الكثير من الأراء في الفترة الماضية تشير إلى أن محمد مجدي "أفشة"، يعيش على ذكريات هدفه في شباك الزمالك، والذي سجله في نهائي دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الماضية، في الوقت القاتل من المباراة ليفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف ويتوج بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد غياب سنوات.

إلا أن ما قدمه أفشة مع الأهلي في الموسم الجاري، أثبت العكس، وأثبت أيضاً أن صانع ألعاب الأهلي رجل الأوقات الصعبة خاصة وأن الأهداف التي سجلها أو صنعها، جاءت في أشد الأوقات التي احتاج الأهلي إليها خلال المباريات.

أرقام أفشة مع الأهلي

شارك أفشة مع الأهلي في الموسم الجاري في 17 مباراة، بواقع 5 مباريات في دوري أبطال أفريقيا، و9 مباريات في الدوري العام، وثلاث مباريات في كأس العالم للأندية، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى.

هدف المقاولون

يعتبر هدف أفشة مع الأهلي في شباك المقاولون العرب، هو نسخة أخرى من الهدف الذي سجله في شباك الزمالك، خاصة وأنه جاء في ظروف صعبة خلال اللقاء، حيث أحرز أفشة هدف التعادل بنتيجة 2/2، بعدما كان المقاولون متقدماً بهدفين نظيفين، قبل أن يضيف محمد شريف الهدف الثالث للأحمر ليحص الأهلي 3 نقاط ثمينة.

هدف فيتا كلوب

ظهر تأثير أفشة بشكل واضح للجميع خلال مشاركته مع الفريق الأحمر في دوري أبطال أفريقيا، ونجح صاحب القاضية في إحراز هدف تعزيز تقدم الأهلي في مباراة فيتا كلوب التي أقيمت بالجولة الرابعة لدور المجموعات والتي كان الأهلي في حاجة شديدة إلى الفوز بها للحفاظ على حظوظه في التأهل.

رجل المباراة في جولتين بدوري الأبطال

نظراً لدوره الفعال مع الأهلي بالموسم الجاري خصة في دوري أبطال أفريقيا، توج الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، جهود محمد مجدي أفشة مع الفريق الأحمر، ومنحه لقب لاعب الجولة لمرتين متتاليتين خلال مشاركته مع الأهلي أمام فيتا كلوب في مباراتي الذهاب والإياب.