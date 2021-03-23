شكرا لقرائتكم خبر عن 78 دولة تشارك فى بطولة العالم للسلاح بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، عن مشاركة 78 دولة بما فيهم المنتخب الوطنى فى بطولة العالم للشباب و الناشئين التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 إلى 11 أبريل المقبل بإستاد القاهرة .

وقال الحسينى فى تصريح للـ" الخليج 365 " أن متابعة الأمور التنظيمية تتم على أكمل وجه و خاصة على صعيد الناحية الطبية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا من أجل نجاح البطولة على الصعيد الصحى مثل بطولة العالم لكرة اليد التى أقيمت يناير الماضى .

وأكد الحسينى على وجود مستشفى فى كل فندق من الثلاثة فنادق التى تستضيف الفقاعة الطبية لبطولة العالم، مشيرا إلى أن كل مستشفى مجهزة من وحدة تحاليل وأشعة وعزل من أجل حماية المشاركين من فيروس كورونا .

وأضاف رئيس اتحاد السلاح أنه تم إبلاغ الدول المشاركة، الوصول بحد أقصى يوم 1 أبريل، حيث إن البطولة تقام خلال الفترة من 3 حتى 11 من الشهر المقبل.

وأكد الحسينى على دخول أسر لاعبى بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب فى الفقاعة الطبية على نفقتهم الخاصة نظرا لحضورهم للمنافسات، وذلك كإجراء احترازى للحماية من فيروس كورونا، موضحا أن اللاعبين المشاركين فى البطولة من الوفود المشاركة من المصطحبين أسرهم سيطبق عليهم أيضًا نظام الفقاعة الطبية.

وأشار الحسينى إلى أن تطبيق نظام الفقاعة الطبية فى بطولة العالم على غرار بطولة العالم لكرة اليد التى نظمت فى مصر شهر يناير الماضى وحققت نجاحا باهرا، وشهدت إشادة الصحة العالمية بالإجراءات الاحترازية