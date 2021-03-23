شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى يكشف أسباب تفوق رجال الطائرة على الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة للرجال بالنادي الأهلي إن الفريق تعرض لضغوط كبيرة للغاية في الفترة الماضية، إلا أنه قدم مباراة أكثر من رائعة اليوم أمام الزمالك، واستحق الفوز عن جدارة بثلاثة أشواط دون مقابل، ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وأوضح مصيلحي أن الهزيمة أمام بتروجت وضعت رجال طائرة الأهلي تحت ضغط كبير، مؤكدًا أنه يعرف جيدًا رغبة جماهير الأهلي في تحقيق الانتصارات وتحقيق المركز الأول دائمًا، وهو ما يسعى إليه الفريق بقوة خلال الفترة المقبلة من أجل الفوز بكل البطولات.

وأشاد المدير الفني لفريق طائرة الأهلي بأداء اللاعبين أمام الزمالك في مباراة اليوم، مشيرًا إلى أنهم كانوا رجالًا وعلى قدر المسئولية وظهروا بمستوى مشرف للغاية.

وكان الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي حقق فوزًا مهمًّا على حساب فريق الزمالك، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي، على حضور اللقاء لمؤازرة اللاعبين ومساندتهم خلال المباراة.

وأقيمت المباراة على صالة نادي المقاولون العرب وقدم خلالها رجال طائرة الأهلي عرضًا قويًّا، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة دون مقابل ليواصل تقدمه في جدول البطولة.

وسيطر فريق الأهلي على مجريات اللعب في الشوط الأول، بفضل الإعداد الجيد والإرسال المميز وحائط الصد القوي، وكذلك الضربات الساحقة على الشبكة، وتألق عبد الله عبد السلام وأحمد صلاح وأحمد سعيد ومحمد معوض، لينتهي الشوط بتقدم الفريق بنتيجة ٢٥-١٣.

واصل «رجال طائرة الأهلي» تفوقه في الشوط الثاني، وظهر محمد عادل وريموند وعبد الرحمن الحسيني، واستمر أحمد صلاح في الضربات القوية، ليتفوق الفريق بنتيجة ٢٥-١٨.

وشهد الشوط الثالث أداءً قويًّا من جانب الفريقين وتقاربًا في النتيجة، قبل أن ينتهي بفوز الأهلي بنتيجة ٢٥-٢٣، ليحسم نتيجة اللقاء لصالحه.