شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يتصدر دورى السلة والزمالك فى المركز الثالث والأهلى خامسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع فريق كرة السلة بنادى الزمالك عن قمة ترتيب فرق دورى السوبر رجال، بعد انتهاء منافسات الجولة التاسعة، حيث يتصدر الجزيرة ويليه الاتحاد ثم الزمالك ثالثا.

جاء تراجع الزمالك عن الصدارة بعد الخسارة أمام الاتحاد السكندرى فى الوقت الذى واصل فيه الجزيرة انتصاراته بالفوز على الاتصالات.

عاد الجزيرة لتصدر فرق الدورى مرة أخرى ، بعد أن جمع 17 نقطة خلال المباريات التسعة التى خاضها حيث فاز فى 8 وخسر واحدة ، ويليه الاتحاد السكندرى برصيد 16 نقطة ، بالفوز فى 7 والخسارة فى 2، وبالانتقال إلى سلة الزمالك فجمع نفس رصيد زعيم الثغر ، ونفس عدد مرات الفوز و الهزيمة ، ولكن فارق الأهداف جعل الاتحاد ثانيا والزمالك ثالثا.

ويحتل سبورتنج المركز الرابع برصيد 14 نقطة ، ثم االاهلى خامسا بـ 13 نقطة فقط جمعها من الفوز فى 4 مباريات و الهزيمة فى 5 ، و يليه سموحة برصيد 12 نقطة فى المركز السادس ، بينما الاتصالات و الجيش 10 نقاط لكلا منهما ، فى المركزين السابع و الثامن على الترتيب .

وتغلب أمس الأهلى على طلائع الجيش 86\63 و الجزيرة على الاتصالات 55\90 ، و الاتحاد السكندرى على الزمالك 83\74، و سبورتنج على سموحة 75\73 .

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة العاشرة يوم الجمعة المقبل ، حيث تقام المباريات يومى الأثنين و الجمعة من كل أسبوع.