شكرا لقرائتكم خبر عن الننى وتريزيجيه ينضمان لمعسكر المنتخب استعدادا لمواجهة كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتملت صفوف منتخب مصر الأول بوصول جميع اللاعبين وآخرهم محمد الننى ومحمود تريزيجيه لاعبا أرسنال ووست هام الإنجليزيين، اللذين انضما خلال الساعات الماضية وخضعا لمسحة كورونا قبل السفر مع الفراعنة إلى كينيا فى الثالثة عصر اليوم.

ويخوض منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، مرانا صباحيا حاليا، قبل السفر إلى كينيا على متن طائرة خاصة استعدادا لخوض مباراة الخميس المقبل فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022.

واستقر حسام البدرى على اصطحاب جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لمعسكر شهر مارس الجارى إلى نيروبى وعددهم 28 لاعباً، لخوض المباراة الأولى أمام كينيا يوم 25 مارس الجارى، تحسبا لأى إصابات تقع بين اللاعبين فى أى وقت فى ظل حالة الإجهاد التى تسيطر على أغلبهم بسبب ضغط مباريات الدورى.