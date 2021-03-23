شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تبدأ مشوارها فى ميامى للتنس بمواجهة قوية أمام لاعبة الأرجنتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم الثلاثاء، منافسات الدور الرئيسى ببطولة ميامى للأساتذة، ضمن منافسات رابطة محترفات التنس، حيث تفتتح البطلة المصرية ميار شريف المصنفة رقم 124 عالمياً، مشوارها فى البطولة التى تدخلها ببطاقة دعوة، أمام الأرجنتينية ناديا بودوروسكا، المصنفة 48 عالمياً.

وتشهد البطولة مشاركة 19 لاعبة من قائمة العشرين، بغياب وحيد لحاملة لقب البطولة 6 مرات سيرينا ويليامز، بينما فى منافسات الرجال سيغيب عنها الثلاثة الكبار، وبمشاركة 13 لاعبا من قائمة العشرين.

وتشارك ميار شريف في مجموعة قوية، فحال تخطيها الدور الأول ستكون على موعد مع الروسية إيكاترينا ألكسندروفا، والتي أعفتها القرعة من منافسات الدور الأول كونها المصنفة 30 في البطولة، وتليها مواجهة متوقعة مع المصنفة الخامسة الأوكرانية يلينا سفيتولينا.

والتقت ميار مع منافستها ناديا بودوروسكا، من قبل في حصة تدريبية استعدادا لبطولة الدوحة، حيث نشرت الأرجنتينية صورتهما وكتبت: تدريب لطيف للغاية مع ميار شريف، شكرا لك لمشاركته معى".

وتعتبر ميار شريف نموذجا للتحدى والحضور وإثبات الذات، رغم كل الصعوبات، وتكون النموذج الأول للناشئات بأنه لا يوجد مستحيل في الرياضة، وإنما الأمر بالعطاء والاجتهاد، وبعد أدائها المشرف فى البطولات الدولية تقدمت البطلة المصرية والتى وصفتها الجماهير بـ"فتاة مصر الذهبية" إلى التصنيف الـ116 عالميا فى حدث فريد للرياضة المصرية.