شكرا لقرائتكم خبر عن رباعى الأهلى يعيدون الأحمر للمنافسة على دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح رباعى النادى الأهلى أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام ومحمد عادل وأحمد سعيد فى صناعة الفارق للفريق الأحمر فى قمة الدور الأول من نهائيات دورى رجال الطائرة أمام الزمالك فى المباراة التى انتهت 3 / 0 لصالح الأهلى على صالة المقاولون العرب.

وتفوق النادى الأهلى بشكل ملحوظ خاصة فى ظل تألق الثنائى المخضرم عبد الله عبد السلام وأحمد صلاح فى ظل الرغبة القوية للفريق للعودة للمنافسة على اللقب، حيث يمتلك الآن فريق الأهلى 28 نقطة فى المركز الثانى خلف الزمالك صاحب الـ29 نقطة، إلا أن الأهلى يتبقى له مباراة مؤجلة حال فوزه بها ستعيده فى صدارة الترتيب للدفاع عن اللقب.

ولعب الزمالك 11 مواجهة فاز فى 10 مباريات وخسر مباراة، بينما لعب الأهلى 10 مواجهات فاز فى 9 وخسر فى مباراة و يتبقى له مباراة مؤجلة.

وينطلق الدور الثانى من نهائيات دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2020 / 2021 يوم 29 مارس الجارى على ملاعب الأندية المشاركة فى المسابقة، حيث تشهد الجولة الأولى من هذا الدور لقاءات قوية بين كل من: القناة مع الزمالك وسموحة مع الأهلي وبتروجت مع طلائع الجيش وهليوبوليس مع الاتحاد السكندري والترسانة مع الطيران وسبورتنج مع الداخلية.

وتقام مباراة الأهلى والزمالك فى الدورالثانى بختام المسابقة يوم 3 مايو المقبل، فيما يختتم الدور الأول بلقاء مؤجل بين الطيران وطلائع الجيش يوم 26 من نفس الشهر الجارى.